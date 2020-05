Quando uscirà nelle sale Deadpool 3?

News





19/05/2020 |

Il grande successo ottenuto dai due film dedicati a Deadpool, usciti nelle sale a distanza di due anni l'uno dall'altro, ha portato gli appassionati del genere a chiedersi quando entrerà in produzione e, quindi, quando uscirà nei cinema il terzo film. Una domanda che sembra, però, al momento non avere una risposta esatta.



A dichiararlo stato il creatore di fumetti Rob Liefeld che ha spiegato di aver visto la lista dei prossimi progetti della Marvel da qui ai prossimi cinque anni. Nella lista in questione non era presente però il terzo capitolo di Deadpool. "Fino a quando un film non è messo in programmazione, non è preso sul serio - ha raccontato Liefeld -. Ho visto il calendario per i prossimi cinque anni e Deadpool non c'è e non credo possa arrivare prima di quel periodo". Al momento la Marvel non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardanti i programmi futuri sulla saga, quindi non è detto che nel prossimo futuro qualcosa non possa cambiare.



Deadpool, basato sui fumetti Marvel, vede protagonista Ryan Reynolds. L'attore nel primo capitolo è stato diretto da Tim Miller e nel secondo da David Leitch.