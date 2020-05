E' scomparso Gregory Tyree Boyce: l'attore aveva recitato in Twilight

News





19/05/2020 |

Gregory Tyree Boyce, attore che ha recitato in Twilight, è stato trovato morto - come annunciato dalla polizia locale - nella sua abitazione di Las Vegas. L'artista aveva 30 anni.



Larry Hadfield, del Dipartimento di Polizia di Las Vegas, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Las Vegas Review-Journal, spiegando che Boyce e la sua compagna Natalie Adepoju sono stati trovati privi di vita all'interno dell'appartamento della star. Hadfield ha anche spiegato che non si tratta di omicidio ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.



Boyce ha avuto un ruolo nel film campione d'incassi Twilight uscito nel 2008 nelle sale. L'attore interpretò Tyler, il personaggio che rischiò con il suo veicolo di colpire Bella nel parcheggio prima dell'arrivo di Edward che salvò con il suo intervento la ragazza.