Wasp Network: debutterà a giugno su Netflix il film con Penelope Cruz

19/05/2020 |

Sarà giugno il mese in cui debutterà su Netflix Wasp Network, thriller movie a tinte politiche con protagonisti Penelope Cruz ed Edgar Ramirez. La pellicola scritta e diretta da Olivier Assayas farà capolino sulla piattaforma a partire dal 19 giugno.



Wasp Network è basato sulla vera storia dei Cuban Five ovvero cinque ufficiali dell'intelligence cubana che furono arrestati nel settembre 1998 e successivamente condannati a Miami per cospirazione ed attività illecite.



La trama racconta di René Gonzalez, pilota cubano che decide di lasciare moglie e figlia per iniziare una nuova vita a Miami. Dopo aver unito le forze con un gruppo di esuli cubani, noto come Wasp Network, diventerà parte di una rete di spionaggio e avrà l'obiettivo di osservare ed infiltrarsi nelle organizzazione cubano-americane nemiche di Fidel Castro.



Il film sarà l'adattamento del libro The Last Soldiers of the Cold War di Fernando Morais. Nel cast troviamo anche Ana De Armas, Gaël Garcia Bernal, Leonardo Sbaraglia e Wagner Moura.