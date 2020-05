Laurence Fishburn e Nick Jonas nel cast di The Blacksmith

News





20/05/2020 |

Laurence Fishburn e Nick Jonas sono entrati ufficialmente a far parte del cast di The Blacksmith, pellicola che sarà finanziata e prodotta da AGC Studios. I due attori saranno i protagonisti del film e presto arriveranno anche altre novità riguardanti il cast. Stuart Ford, chairman e CEO dell'AGC Studios, ha svelato infatti che nelle prossime settimane verrà annunciato il nome di una giovane attrice che avrà un ruolo di primo piano.



La regia del film è affidata a Pierre Morel che ha già diretto in passato Peppermint - L'Angelo della Vendetta e The Gunman. Della sceneggiatura, invece, se ne è occupato Ben Ripley.



Jonas interpreterà Wes Loomis, esperto di armi dell'intelligence, costretto alla fuga dopo che alcuni criminali hanno distrutto il suo laboratorio ed ucciso i suoi colleghi. Facendo ricorso alle sue qualità, Wes, con l'aiuto di una brillante, giovane analista della CIA, Nelle Hazlitt, si metterà alla ricerca del suo mentore, Mather, un fabbro in pensione.



La AGC ha definito il film un thriller che terrà con il fiato sospeso gli spettatori.