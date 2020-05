Moonfall: Halle Berry reciterà nel nuovo film di Roland Emmerich

News





20/05/2020 |

Ci sarà anche Halle Berry in Moonfall, la nuova pellicola di Roland Emmerich. L'attrice reciterà accanto al già annunciato Josh Gad. La storia di questo sci-fi movie racconta di una forza particolarmente oscura che metterà in rotta di collisione la Terra e la luna. Nel tentativo di salvare il mondo dalla catastrofe, verrà composto un improbabile team al quale sono affidate le sorti del pianeta.



Gad vestirà i panni di uno scienziato che darà l'allarme circa l'imminente catastrofe mentre la Berry sarà un'astronauta che collaborerà per evitare la collisione tra la Terra e la luna.



Emmerich, che nel 2019 ha diretto Midway, si è occupato anche della regia assieme ai suoi sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen.



La Lionsgate ha in programma di far uscire il film nel 2021, con le riprese fissate per il prossimo autunno a Montreal.