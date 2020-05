Force of Nature: il trailer internazionale del film con Mel Gibson ed Emile Hirsch

News





20/05/2020

E' stato rilasciato il primo trailer internazionale di Force of Nature, action-thriller movie del regista Michael Polish (90 minuti in Paradiso). Protagonisti del film sono Mel Gibson ed Emile Hirsch. Hirsch interpreta Cardillo, un poliziotto che proverà a far evacuare un palazzo a causa dell'arrivo di un forte uragano. All'interno dello stabile incontrerà la resistenza di Ray, detective in pensione interpretato da Gibson. Mentre il primo proverà a convincere l'altro ad abbandonare il proprio appartamento, una banda di ladri entrerà in scena nel tentativo di recuperare un bottino da 55 milioni di dollari. I due si ritroveranno così a dover affrontare un nemico molto pericoloso.



Nel cast troviamo anche Kate Bosworth. La sceneggiatura è stata scritta da Cory Miller.



Force of Nature debutterà il 30 giugno in streaming.