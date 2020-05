Jamie Lee Curtis dirigerà l'horror movie Mother Nature

News





20/05/2020 |

Jamie Lee Curtis è pronta per debuttare come regista di una pellicola. La star, dopo aver diretto alcuni episodi delle serie Anything But Love e Scream Queens, dirigerà Mother Nature per la Blumhouse. La Curtis, tramite la sua compagnia Comet Pictures, ha siglato un accordo di durata triennale con la Blumhouse per la realizzazione di opere cinematografiche e televisive.



Dalle prime informazioni il film Mother Nature girerà tutto intorno ai cambiamenti climatici ma altri dettagli non sono stati forniti. La Curtis oltre ad occuparsi della regia sarà anche la sceneggiatrice con Russell Goldman.



Non è chiaro se la star del franchise horror Halloween reciterà o meno nel suo film.