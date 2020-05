Antebellum: in rete il nuovo trailer internazionale

News





20/05/2020

E' in rete un nuovo trailer internazionale di Antebellum. L'horror movie era destinato ad arrivare nei cinema a partire dallo scorso 24 aprile, data ovviamente cancellata a causa dell'emergenza Covid-19, mentre ora lo studio ha fissato per agosto 2021 il debutto ufficiale (la data riguarda gli Stati Uniti).



Scritto e diretto da Gerard Bush e Christoper Renz, il film vede protagonista Janelle Monáe inserita in un cast che comprende anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.



Sinossi di Antebellum:

L'autrice di successo Veronica si trova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire il mistero che piega la mente prima che sia troppo tardi.