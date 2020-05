Chairman Spaceman: Andrew Stanton sarà il regista del film

News





20/05/2020 |

Andrew Stanton, regista di Wall-E, dirigerà Chairman Spaceman, pellicola sviluppata dalla Searchlight Pictures e dalla Genre Films di Simon Kinberg. Basata su una storia di Thomas Pierce, apparsa per la prima volta sul New Yorker, la pellicola racconterà la storia di un imprenditore che deciderà di rinunciare alla sua ricchezza mondana per diventare un missionario interplanetario.



Pierce si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura con Kinberg ingaggiato per la produzione del film, tramite la sua Genre Films, assieme ad Audrey Chon.



Stanton ha diretto diverse pellicole animate, oltre a Wall-E, quali Alla ricerca di Nemo, A Bug's Life e Alla Ricerca di Dory. Inoltre ha nasce portato nelle sale il live action John Carter.