La Paramount Pictures ha acquisito i diritti del film Flight

News





21/05/2020 |

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti di Flight, pellicola che si baserà su una sceneggiatura originale scritta da Miles Chapman (Escape Plan). Il progetto è avviato con lo studio che ha scelto Johannes Roberts, regista di 47 metri, per la regia del film. Akiva Goldsman della Weed Road Pictures produrrà il film con la Tea Shop Productions. Tra i produttori troviamo Rachel Reznkick (Weed Road) e James Harris e Mark Lane (Tea Shop).



La trama non è stata rilasciata anche se le prime informazioni raccontano che si tratta di un thriller movie ambientato su un volo internazionale.



Chapman nel corso della sua carriera ha scritto la sceneggiatura di tutti e tre i capitoli di Escape Plan, action thriller con protagonista Sylvester Stallone, ed è stato annunciato recentemente per Protection, altro action movie al momento senza regista.