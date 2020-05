Justice League: nel 2021 HBO Max rilascerà la Snyder Cut

News





21/05/2020 |

Ci siamo! Dopo tante voci, tante indiscrezioni sulla sua esistenza la Snyder Cut di Justice League farà per la prima volta la sua comparsa. La Warner Bros. Pictures rilascerà l'inedita versione del cinecomic su HBO Max a partire dal 2021.



Ma facciamo un salto indietro. Cosa è la Snyder Cut di Justice League? Come sappiamo Zack Snyder era stato ingaggiato dalla Warner per realizzare questo cinecomic che avrebbe dovuto portare sul grande schermo la squadra della Giustizia composta tra gli altri anche da Batman, Superman e Wonder Woman. Un tentativo di regalare al pubblico una pellicola ad alto impatto, in un periodo denso di altri film basati interamente sui fumetti. Nel corso delle riprese, però, un grave lutto familiare costrinse Snyder ad abbandonare il lavoro, terminato da Joss Whedon, ingaggiato a sua volta dalla compagnia. Il regista dovette quindi prendere in mano il progetto in corsa, sistemarlo in base alla sua visione e terminarlo con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle ideate e pensate da Snyder.



Al di là del successo ottenuto dal film e dal giudizio del pubblico, Justice League di Whedon ha sempre lasciato aperto il dibattito su come sarebbe stata la pellicola se a finirla fosse stato Zack Snyder. E la risposta a questa domanda ha aperto una breccia su una vicenda che fino ad oggi è stata misteriosa: la presenza di una Snyder Cut, ovvero di una versione finita del film realizzata dal regista.



Ora sappiamo dunque che la Snyder Cut esiste realmente e HBO Max la metterà a disposizione del pubblico a partire dal 2021. Bisognerà quindi aspettare ancora un po' per poter vedere il cinecomic ma finalmente il grande mistero è stato risolto!