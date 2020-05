Good Bad & Undead: Jason Momoa e Peter Dinklage in trattative per recitare nel film

News





21/05/2020 |

Jason Momoa e Peter Dinklage sono entrati ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Good Bad & Undead, vampire movie in lavorazione presso la Legendary Pictures. I due saranno anche i produttori del film.



Se le trattative dovessero andare in porto Dinklage interpreterà Van Helsing, il cacciatore dei vampiri, mentre Momoa sarà un vampiro che ha giurato di non voler più uccidere. I due decideranno allora di fare squadra e di girare di città in città inscenando delle truffe per guadagnare soldi: nello specifico Van Helsing ogni volta fingerà di uccidere il suo amico vampiro. Il tutto sembra procedere secondo i piani fin quando una grossa taglia non viene messa sulla testa del discepolo di Dracula.



Max Barbakow si occuperà di dirigere il film da un'idea di Mark Swift & Damian Shannon.



Peter Dinklage e Jason Momoa hanno già lavorato insieme nel corso degli anni: i due hanno recitato nella fortunata serie tv Il Trono di Spade.