La Sony Pictures realizzerà una nuova pellicola dedicata ad un personaggio Marvel

21/05/2020 |

In attesa di vedere nelle sale Morbius e Venom 2, destinati ad uscire nel 2021, la Sony Pictures ha opzionato i diritti di un altro fumetto della Marvel che verrà presto trasformato in film. Il progetto non è stato rivelato quindi non sappiamo il nome del personaggio in questione. Le uniche informazione raccontano che la pellicola vedrà protagonista un personaggio femminile e che sarà diretta dalla regista S.J. Clarkson.



La Sony Pictures non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo e non ha specificato se il personaggio sarà Madame Web, come qualcuno ha ipotizzato.



Al momento il progetto sta muovendo i primi passi e non sono stati ingaggiati gli sceneggiatori. Momentaneamente vuoto anche il cast anche se c'è chi è pronto a scommettere che la protagonista potrebbe essere un'attrice di prima fascia.