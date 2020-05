David Robert Mitchell dirigerà un nuovo superhero movie per la MGM

News





21/05/2020 |

La MGM ha acquisito i diritti di un nuovo progetto cinematografico riguardante un supereroe. La storia in questione è stata creata da David Robert Mitchell, regista di It Follows, che si occuperà della produzione e della regia.



Il film in questione si chiamerà Heroes & Villains ma la trama non è stata rivelata. Le uniche informazioni ci raccontano che il film offrirà una nuova visione dei supereroi. Chris Bender e Jake Weiner della Good Fear Content saranno i produttori.



Il cast del film verrà annunciato a breve.



Per Mitchell si tratta del quarto film in carriera. Il regista ha infatti diretto The Myth of the American Sleepover, It Follows e Under the Silver Lake.