La Blumhouse svilupperà il film Our Lady of Tears

21/05/2020 |

La Blumhouse sta sviluppando Our Lady of Tears, un film basato su un recente articolo su un caso di isteria di massa che si è diffusa in un collegio femminile. Issa López (Tigers Are Not Afraid) si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di dirigere il film. Il progetto altro non è che l'adattamento di una storia pubblicata da Epic Magazine e scritta da Daniel Hernandez.



L'epidemia, che potrebbe avere avuto radici soprannaturali, ha avuto luogo in una rigorosa scuola cattolica situata alla periferia di Città del Messico ed ha afflitto un gruppo di giovani donne che provenivano da famiglie povere.



La Blumhouse Pictures ha sviluppato diverse pellicole horror come Scappa - Get Out, Noi e la serie The Purge. Jason Blum sarà il produttore con Joshua Davis e Arthur Spector della Epic Magazine.