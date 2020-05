Avatar: la produzione ripartirà la prossima settimana in Nuova Zelanda

News

A piccoli passi, alla ricerca di una normalità, diversi set cinematografici stanno programmando la loro riapertura. Tra questi troviamo anche quello di, la cui produzione ripartirà la prossima settimana in Nuova Zelanda. Ad annunciare il tutto è stato il produttoreche, tramite Instagram, ha pubblicato una foto ed il seguente post: "Il nostro set di Avatar è pronto e e non potremmo essere più entusiasti di tornare in Nuova Zelanda la prossima settimana. Scoprite il Matador, la nave ammiraglia e il motoscafo Picador. Non vedo l'ora di condividere altro materiale".Matador e Picador sono stati immortalati dallo stesso Landau che ha pubblicato la loro immagine.I sequel di Avatar, con le produzioni di Hollywood ancora costrette ai box, saranno a tutti gli effetti i primi film a riaccendere i motori. La regia è sempre affidata aSe non ci saranno intoppi le pellicole dovrebbero rispettare le loro date di uscita:il 17 dicembre 2021,dicembre 2023,dicembre 2025 edicembre 2027.