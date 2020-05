The Kissing Booth 2: il film debutterà il prossimo giugno su Netflix

News





22/05/2020 |

The Kissing Booth 2, sequel della commedia romantica per ragazzi uscita nel 2018, debutterà tra poco più di un mese su Netflix. Il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 24 giugno.



All'interno di questo capitolo numero due troviamo sempre gli stessi protagonisti della pellicola originale: Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi. Maisie Richardson-Sellers e Taylor Zakhar Perez sono invece le new entry.



La regia sarà di Vince Marcello che aveva già diretto il primo film. The Kissing Booth raccontava la storia di Shelly una liceale che si innamora perdutamente del fratello della sua migliore amica Lee. La tagline del sequel recita: "Le regole possono essere infrante ma allo stesso modo anche i cuori".