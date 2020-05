Emily: annunciato il cast del film di Frances O'Connor che racconta la storia di Emily Brontë

News





22/05/2020 |

Emma Mackey, Joe Alwyn, Fionn Whitehead ed Emily Beecham sono le star che reciteranno all'interno di Emily, il film dedicato alla scrittrice britannica Emily Brontë. Il progetto cinematografico sarà diretto da Frances O’Connor che ha anche scritto la sceneggiatura. La storia andrà a raccontare la vita della Brontë, autrice del romanzo Cime Tempestose. Per la O'Connor si tratta anche del debutto dietro la macchina da presa.



La futura regista ha fatto la sua apparizione come attrice in diverse serie tv quali The End e Troy - La Caduta di Troia. Inoltre aveva recitato anche in The Conjuring - Il caso Enfield. La O'Connor ha definito Emily "una sorta di lettera d'amore per le donne di oggi", in particolare, ha proseguito, "per le giovani donne, chiamate a sfidare loro stesse".



I panni della scrittrice verranno indossati da Emma Mackey.