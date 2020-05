Jackpot: in lavorazione un nuovo spin-off dell'universo di Spider-Man

News





22/05/2020 |

L'universo di Spider-Man è pronto ad allargarsi ulteriormente con un nuovo spin-off che presto entrerà in lavorazione. La Sony Pictures ha deciso infatti di far diventare un film Jackpot, basato ovviamente sul fumetto della Marvel.



Nel corso degli anni il personaggio ha subìto delle rivisitazioni: una, Sara Ehret, creata da Dan Scott e Phil Jimenez, l'altra, Alana Jobson, ancora da Scott e da Steve McNiven. Sara Ehret altro non è che una mamma che, a causa del contatto con un virus, si ritroverà con dei superpoteri. Gli stessi, poi, saranno ereditati dalla Jobson che entrerà in scena al posto della Ehret nella storia dei fumetti di Jackpot.



La Sony Pictures, che deve ancora annunciare il nome di chi dirigerà il film, ha affidato la sceneggiatura a Marc Guggenheim. Quest'ultimo nel corso della sua carriera ha scritto gli script di diverse serie dedicate al mondo dei fumetti come Legends of Tomorrow, Arrow e Supergirl.