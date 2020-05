Nicholas Hoult parla di Bestia e della sua volontà di calarsi ancora nei suoi panni

News





22/05/2020 |

Nicholas Hoult è uno degli attori che ha preso parte ben quattro pellicole dedicate agli X-Men: X-Men - L'Inizio, X-Men - Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix. Un'esperienza positiva quella di Hoult che si è ritrovato a dover interpretare uno dei personaggi più avvincenti della saga, parliamo di Hank McCoy, conosciuto anche come Bestia.



Hoult, intervistato da Hulu, ha voluto ripercorrere la sua avventura nel franchise, aprendo le porte ad una possibile esplorazione del personaggio: "La mia è stata un'evoluzione divertente e una delle cose che cerco sempre di capire è come può cambiare un personaggio nel corso del tempo. Dico che possiamo ancora esplorare molto di Bestia e sono interessato a capire dove e se verrà collocato in futuro".



Hoult che ha lavorato nella serie The Great ha avuto ruoli di primo piano anche in Tolkien e in Edison - L'uomo che illuminò il mondo.