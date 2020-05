Irresistible debutterà on demand il prossimo giugno

News





24/05/2020 |

Irresistible, commedia a tinte politiche di Jon Stewart, destinata ad uscire nelle sale, arriverà invece in formato Digital dal prossimo 26 giugno. Amazon, Apple, Directv e Fandango saranno alcune piattaforme che distribuiranno il film, con un costo per quanto riguarda gli USA di 19.99 dollari. Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire nelle sale lo scorso maggio ma a causa dell'emergenza sanitaria il tutto è stato ovviamente bloccato.



Steve Carell, Rose Byrne e Scott Cooper sono gli attori che recitano all'interno della pellicola. La storia racconta di un professionista stratega appartenente ai Democratici (Carell) che aiuta un veterano (Cooper) nella corsa per diventare sindaco di una cittadina del Wisconsin. La Byrne reciterà nella parte di una spietata stratega politica in forza alla corrente repubblicana. Se la Davis dovesse entrare a far parte del cast, interpreterebbe la parte della figlia di Cooper.



Mackenzie Davis, Topher Grace e Natasha Lyonne sono le altre star che ritroveremo all'interno del film.



La pellicola è scritta dallo stesso Stewart.