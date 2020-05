The Outpost: uscirà a luglio il war movie con protagonisti Scott Eastwood e Orlando Bloom

News





24/05/2020 |

The Outpost, war thriller movie ambientato in Afghanistan con protagonisti Scott Eastwood e Orlando Bloom, debutterà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 2 luglio. Il film, sviluppato dalla Screen Media, verrà rilasciato inizialmente in 500 sale.



The Outpost sarà il secondo film che tornerà nelle sale cinematografiche dopo Unhinged, il cui debutto è previsto per il 1° luglio. La pellicola è basata sul libro di Jake Tapper The Outpost: An Untold Story of American Valor e racconta la storia della battaglia di Kamdesh avvenuta in Afghanistan nel 2009.



La regia è di Rod Lurie mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul Tamasy ed Eric Johnson. Nel cast troviamo anche Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith, Jacob Scipio e Milo Gibson.