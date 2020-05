Charlie Hunnam interpreterà Ben Moon nel film diretto da Max Winkler

News





24/05/2020 |

Charlie Hunnam ha firmato un accordo con la Spyglass Media Group per produrre e recitare all'interno del film dedicato al fotografo ed arrampicatore inglese Ben Moon. La pellicola sarà l'adattamento delle memorie di Ben Moon dal titolo Denali: A Man A Dog, A Friendship Of A Lifetime. Il progetto è già avviato con Max Winkler scelto per dirigere il film e per scrivere la sceneggiatura. Oltre ad Hunnam tra i produttori troviamo anche Albert Berger e Ron Yerxa.



Il film racconta la storia di Ben Moon e del suo cane Denali, amico inseparabile che lo ha seguito in quasi tutte le sue avventure avventure. Ben Knight nel 2015 aveva già realizzato un docufilm che andava a ripercorrere i momenti trascorsi insieme da Ben Moon e dal suo Denali.



Hunnam, che nel 2017 interpretò Re Artù in King Arthur: Il potere della spada, lo scorso anno ha recitato in The Gentlemen.