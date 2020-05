Jurassic World: Dominion potrebbe non essere l'ultimo capitolo del film

News





24/05/2020 |

Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo della saga, potrebbe non essere l'ultimo atto che farà calare il sipario sulla storia di Jurassic Park. Ad annunciare il tutto è stato il produttore Frank Marshall che, durante un'intervista, che ha dichiarato: "E' l'inizio di una nuova era. I dinosauri sono ora sulla terraferma tra di noi, e lo saranno per un po' di tempo, spero".



La saga di Jurassic Park, nata nel 1993, ha ampliato il suo universo con Jurassic World. Attualmente è in lavorazione il terzo film, dal titolo Dominion diretto da Colin Trevorrow. Al momento le riprese della pellicola sono bloccate a causa dell'emergenza Covid-19 e dunque la crew aspetta il via libera per poter tornare a lavorare al film.



Parlando del cast, all'interno del nuovo film vedremo tornare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.