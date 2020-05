Michael Bay produrrà il thriller movie Armored

News





24/05/2020 |

Michael Bay ha messo in agenda un nuovo progetto cinematografico. Bay si occuperà di produrre Armored per conto della Sony Pictures, un thriller movie che sarà interamente basato sull'audiolibro di Michael Bay.



La storia racconta di un appaltatore per la sicurezza che viene incaricato di scortare verso il Messico alcuni delegati delle Nazioni Unite. La situazione, però, sfuggirà presto di mano e il convoglio verrà preso d'assalto da poliziotti corrotti e bande criminali.



Insieme alla Sony Pictures e a Michael Bay tra i produttori troviamo anche Erwin Stoff.



Non è stato annunciato il nome del regista che dirigerà il film.