The Room - La Stanza del Desiderio: in rete il trailer italiano

25/05/2020 |

La BimDistribuzione ha rilasciato il primo trailer italiano di The Room - La Stanza del Desiderio, la pellicola che debutterà on demand dall'11 giugno.



La regia è di Christian Volckman mentre nei panni dei protagonisti troviamo Olga Kurylenko e Kevin Janssens.



Sinossi di The Room - La Stanza del Desiderio:

Kate e Matt sono una giovane coppia di trent'anni in cerca di una vita più autentica e sana. Poco dopo essersi trasferiti in una grande casa abbandonata da tempo, scoprono una stanza segreta che ha lo straordinario potere di materializzare tutto ciò che desiderano. Dopo un primo periodo da sogno - durante il quale la coppia si circonda di gioielli, opere d'arte, soldi - Matt e Kate scoprono che dietro questo apparente stato di felicità, si nasconde qualcosa di più oscuro: tutto ciò che la stanza crea sopravvive solo all'interno della casa. Quando la stanza offre loro ciò che stavano aspettando da sempre e che la natura gli stava negando, presto capiscono che il loro più grande sogno è destinato a essere il loro più terribile incubo...