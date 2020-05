Mostra del Cinema di Venezia, Zaia annuncia la kermesse: Si farà ed è un bel segnale

News





25/05/2020 |

Semaforo verde per il Festival di Venezia. La kermesse cinematografica italiana andrà in scena e a confermarlo è stato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che durante un'intervista ai microfoni di Mezz’ora in più, in onda su Rai 3, ha spiegato: "Il Festival si farà a fine agosto ed inizio di settembre e penso che sia un bel segnale".

Zaia ha proseguito: "I nostri dati epidemiologici sono chiari, dal 10 aprile abbiamo le curve in discesa rispetto a contagi, ricoveri e terapie intensive. Secondo questi valori, siamo assolutamente confidenti. E poi c’è anche la conferma indiretta da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale che esprimendo un parere sull’indicazione del periodo delle elezioni regionali e amministrative, ha detto ‘le dovete fare entro la fine di settembre’. Il che vuol dire che settembre è un mese buono. E quindi la Mostra si farà".