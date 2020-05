Godzilla vs Kong potrebbe uscire nel 2021

News

25/05/2020 |

La pellicola Godzilla vs Kong potrebbe non uscire più a novembre 2020. L'indiscrezione non è stata confermata dalla Warner Bros. e dalla Legendary Pictures ma iniziano a circolare diverse voci circa un possibile slittamento del film da novembre a maggio 2021. Se così fosse, Godzilla vs Kong prenderebbe lo slot lasciato libero da The Matrix.



Tutta la questione, ad oggi lo ripetiamo ancora ipotetica, nasce dal destino di The Art of Godzilla vs. Kong, art book di Daniel Wallace, la cui uscita era stata fissata inizialmente per il 17 novembre, ovvero tre giorni prima dell'uscita del film. Ora è stato annunciato che l'art book sarà disponibile da maggio 2021, quindi in molti ritengono che anche il film subirà la stessa sorte. Se questa modifica dovesse essere confermata, corrisponderebbe al secondo slittamento del film la cui uscita in principio era stata fissata per marzo 2020.



Adam Wingard è il regista di Godzilla vs. Kong, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.