John Wick: Keanu Reeves potrebbe recitare anche nel quinto capitolo

25/05/2020 |

Quello di John Wick sta diventando un vero e proprio universo cinematografico. Il franchise si sta allargando con il quarto capitolo e non sono da escludere spin-off cinematografici e televisivi in grado di arricchire ancora di più il tutto. Ma quale sarà il futuro del protagonista Keanu Reeves? O meglio: per quanto ancora reciterà nel franchise.



La risposta l'ha data in parte lo sceneggiatore Derek Kolstad: "Keanu non ha recitato in tanti sequel appartenenti ad un solo film e in John Wick ha trovato un qualcosa di speciale ed importante per lui. Al momento faremo il quarto film ma in programmazione potrebbe andare anche il quinto. Keanu ha fatto suo questo personaggio e lo ha interpretato nel migliore dei modi. Siamo felici di poter proseguire insieme".



John Wick 4 è in programma ad oggi per un'uscita fissata per il 2022 con Reeves che tornerà sotto i riflettori. Kolstad, che dunque ha aperto le porte anche ad una possibile quinta pellicola, è stato confermato come sceneggiatore.