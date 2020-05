Artemis Fowl: in rete un nuovo spot italiano

News





25/05/2020 |

Tramite la Disney ecco a voi un nuovo spot di Artemis Fowl. La compagnia ha svelato che l'opera cinematografica sarà disponibile a partire dal 12 giugno sulla sua piattaforma streaming Disney+.

Il film nasce mettendo al centro della scena il personaggio della collana di romanzi fantasy nata grazie alla penna dello scrittore irlanedese Eoin Colfer. Michael Goldenberg, Adam Kline e Conor McPherson sono gli sceneggiatori che hanno lavorato al progetto.



Protagonista del film è Ferdia Shaw, diretto dal regista Kenneth Branagh. Nel cast troviamo anche Josh Gad, Judi Dench, Nonso Anozie e Hong Chau.



Sinossi di Artemis Fowl:

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.