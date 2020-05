James Mangold parla di Hugh Jackman e di Wolverine

News





Con due progetti legati a Wolverine, Wolverine - L'Immortale e Logan - The Wolverine, James Mangold ha accompagnato Hugh Jackman al termine della sua collaborazione con la Marvel. L'attore è stato per anni l'eroe con gli artigli appartenente agli X-Men e lo ha impersonato anche nei film corali, il primo dei quali è stato distribuito nelle sale nel 2000.



Ma Jackman potrà ancora una volta indossare i panni di Wolverine? Mangold, a comicbook, ha provato a spiegare la questione: "Sarei sorpreso - ha detto Mangold - se Jackman decidesse di tornare come Wolverine. Sul web si leggono tante cose ma io mi domando: cosa potrebbe fare con Jackman nei panni di Wolverine? Se ci fosse una buona idea non avrei problemi ma se si dovesse fare un film simile solo per soldi sarebbe triste. La cosa importante è avere sempre buone idee. Questi personaggi vanno amati, è giusto, ma non bisogna esagerare e riempire il piatto all'infinito".



Non è chiaro dunque se Jackman tornerà in un futuro non tanto lontano a recitare come Wolverine, intanto però l'attore si sta concentrando su nuovi progetti e dopo aver terminato le riprese di Reminiscence del regista Lisa Joy è stato accostato anche al drama The Good Spy di Baltasar Kormákur.