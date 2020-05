Frank Marshall aggiorna su Indiana Jones 5

News





25/05/2020 |

Lo scorso febbraio è stato annunciato un cambiamento importante per quanto riguarda l'atteso quinto capitolo di Indiana Jones. Steven Spielberg aveva infatti deciso di lasciare la regia, lasciandola a James Mangold entrato dunque a tutti gli effetti dentro uno dei franchise più longevi della storia del cinema.

A causa dell'emergenza Coronavirus il progetto ha subìto dei rallentamenti ma un piccolo aggiornamento lo ha offerto il produttore Frank Marshall: "Siamo in attesa di conoscere le linee guida per poter ripartire in sicurezza. La salute degli attori, della troupe e di tutti quanti noi viene prima di tutto. La situazione comunque rallenterà un po' i lavori ma si lavora per trovare le giuste soluzioni".



Marshall ha parlato anche di Mangold: "E' un regista straordinario, ama questo franchise e penso che abbia un grande legame con Harrison Ford".



Spielberg resterà comunque come produttore del film, quindi darà in qualche modo sempre il suo supporto in merito. Nei panni del protagonista, ovviamente, ci sarà Harrison Ford.