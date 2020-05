The Rental: online il nuovo poster internazionale

News





26/05/2020 |

E' stato rilasciato il poster ufficiale internazionale di The Rental, pellicola che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di Dave Franco. Il regista di questo horror movie ha anche scritto la sceneggiatura con Joe Swanberg. L'opera racconta la storia di due coppie che affittano una casa per un week-end, all'interno della stessa però qualcosa di macabro sconvolgerà la tranquillità. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.



Il cast comprende Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand e Jeremy Allen White.



Dave Franco, Elizabeth Haggard, Teddy Schwarzman, Ben Stillman, Swanberg e Christopher Storer di The Rental, pellicola finanziata dalla Bear Pictures. La pellicola, salvo modifiche, uscirà il 24 luglio negli States.