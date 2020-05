La saga di Jason Bourne potrebbe tornare presto con un nuovo capitolo

News





26/05/2020

Tra i franchise di successo internazionale non può non essere citato quello legato al personaggio Jason Bourne. Nato cinematograficamente nel 2002 grazie al romanzo di Robert Ludlum, Bourne è stato da sempre interpretato da Matt Damon che si è calato per un'ultima volta nei suoi panni nel 2016 quando uscì nei cinema il film intitolato Jason Bourne.



La domanda che in molti si pongono, però, è questa: la saga in questione è destinata a vivere con le pellicole che ne hanno fatto la storia o potrà essere arricchita da nuovi film? La risposta l'ha data il produttore Frank Marshall che a Collider ha svelato che esistono alcuni piani in merito: "Io amo la saga di Jason Bourne e spero di riuscire a trovare una nuova storia ed anche un nuovo regista".



Proprio quello del regista è un tema che desta parecchia curiosità, considerando che tranne per il primo film, diretto da Doug Liman, tutti gli altri capitoli sono stati diretti da Paul Greengrass. L'entrata di un nuovo regista, quindi, sarebbe una novità assoluta. Marshall non ha parlato invece di un eventuale coinvolgimento di Matt Damon, quindi non è chiaro se l'attore sarà coinvolto ancora una volta all'interno di un ipotetico progetto.