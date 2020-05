Bad Boys 4: Bilall Fallah ed Adil El Arbi parlano del film

News





26/05/2020 |

Una delle sorprese a livello cinematografico dell'ultimo periodo è stata sicuramente Bad Boys for Life, il tanto atteso sequel rilasciato ben diciassette anni dopo il secondo film. La pellicola ha avuto un successo importante in tutto il mondo e la Sony Pictures da tempo sta pensando ad una nuova avventura per Mike e Marcus, i due personaggi interpretati da Will Smith e Martin Lawrence.



Il film, ancora non entrato in cantiere, potrebbe essere nuovamente diretto dal duo Bilall Fallah ed Adil El Arbi che nel corso di un'intervista a The Wrap hanno spalancato le porte ad una sua realizzazione: "Arrivati a questo punto è il pubblico che lo vuole - hanno dichiarato - noi siamo pronti a dirigerlo e penso che ci sia anche una storia da raccontare".



I due registi non hanno aggiunto altre dichiarazioni ma, visto il risultato ottenuto dal terzo film, è facile immaginare il ritorno anche di Will Smith e Martin Lawrence sotto i riflettori per una nuova avventura!