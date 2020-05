Da 5 Bloods: online un nuovo poster internazionale

News





26/05/2020 |

Ieri, 25 maggio, giorno in cui negli USA si commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre, ovvero il Memorial Day, è stato rilasciato un nuovo poster di Da 5 Bloods, la pellicola di Spike Lee. E lo stesso regista, tramite il suo account Twitter, oltre ad aver condiviso il poster, ha anche scritto il seguente messaggio: "On This Day We Salute Those Who Gave Their Lives In Service To Our Country".



Protagonisti di questa pellicola griffata Netflix sono Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. e Jonathan Majors.



Spike Lee si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura con Kevin Willmott, basandosi su una prima stesura di Danny Bilson e Paul DeMeo. Il regista è inoltre il produttore con Beatriz Levin e Lloyd Levin e Jon Kilik.



Il film, che debutterà il prossimo 12 giugno sulla piattaforma streaming, racconta la storia di quattro reduci della Guerra del Vietnam, Paul, Otis, Eddie e Melvin, alla ricerca del loro comandante e di un tesoro nascosto a loro promesso. Gli ex militari, a cui si unisce anche il figlio di uno di loro, combatteranno contro l'uomo e la natura mentre dovranno fare i conti con la devastazione psicologica provocata dall'immorale Guerra del Vietnam.