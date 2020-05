Last Night in Soho: modificata la data di uscita del film di Edgar Wright

News





26/05/2020 |

La Focus Features ha deciso di modificare la data d'uscita di Last Night in Soho, thriller movie di Edgar Wright. La pellicola non uscirà più negli States il 25 settembre prossimo ma il 23 aprile 2021. Il film, le cui riprese sono state terminate, è ambientato a Londra ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Wright e da Krysty Wilson-Cairns. La trama non è stata rivelata ma si tratta di un horror-thriller psicologico che ha come tema i viaggi nel tempo.



Il cast comprende Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp e Thomasin McKenzie.



La produzione è affidata a Nira Park, a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title. La Focus Features e la Film4 hanno finanziato la pellicola.