Scott Derrickson dirigerà il sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile

26/05/2020 |

Novità in vista per il sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile. La Sony Pictures, che diversi anni fa aveva deciso di mettere in piedi il progetto affidandolo a Fede Alvarez, ha cambiato le carte in tavola ed ha deciso di lasciare il tutto nelle mani di Scott Derrickson, regista che ultimamente ha diretto Doctor Strange per la Marvel.

Il film del 1986 diretto da Jim Henson raccontava la storia di una ragazza di 16 anni che prova a ritrovare il fratello tredicenne rapito dal Re dei Goblin e trasportato in un mondo immaginario. Il cast originale comprendeva Jennifer Connelly, David Bowie, Christopher Malcolm e Toby Froud.

La sceneggiatura del sequel sarà scritta da Maggie Levin.