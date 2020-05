Sarà Doug Liman a dirigere il film con Tom Cruise ambientato nello spazio

News





27/05/2020 |

Il progetto cinematografico ambientato nello spazio, del tutto inedito, che vedrà Tom Cruise collaborare con Elon Musk e la NASA, ha trovato il suo regista. E la persona in questione è una vecchia conoscenza dello stesso Cruise. Stiamo parlando di Doug Liman che ha collaborato con l'attore per due pellicole: Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una Storia Americana.



Il progetto attualmente è avvolto da un alone di mistero, visto che non sono stati comunicati i dettagli circa la trama. La pellicola non ha ancora un distributore.



Doug Liman ha diretto recentemente Chaos Walking (la cui uscita è prevista per il 2021) e sta lavorando al sequel di Edge of Tomorrow dal titolo Live Die Repeat and Repeat che vedrà nuovamente in primo piano Tom Cruise ed Emily Blunt.