Álex de la Iglesia lavorerà con la Sony e con Amazon per una nuova antologia cinematografica horror

27/05/2020 |

La Sony Pictures International Productions ed Amazon Prime Video hanno chiuso un accordo con Álex de la Iglesia per produrre una nuova antologia di pellicole horror intitolata The Fear Collection. De la Iglesia si occuperà di dirigere e produrre le pellicole appartenenti alla stessa.

Prodotti insieme ad Amazon Prime Video, i film saranno inizialmente rilasciati al cinema da Sony Pictures Entertainment Iberia e successivamente saranno disponibili su Amazon Prime. La Sony Pictures International Productions penserà anche alla distribuzione dei film fuori dalla Spagna.

La compagnia ha annunciato che diverse pellicole riguardanti l'antologia in questione sono in lavorazione e non è da escludere il coinvolgimento di altri registi oltre a de la Iglesia. Il regista e produttore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: "E' un progetto ambizioso che tento di realizzare da anni. L'idea è quella di realizzare una raccolta di film che svelano un universo horror oltre il tempo. I personaggi affrontano forze soprannaturali che minacciano l'umanità. L'idea è quella di generare un'etichetta di film con un personaggio specifico, Cosmic Horror".