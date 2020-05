Summerland: online il trailer internazionale del film con Gemma Arterton

News





27/05/2020 |

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Summerland, la pellicola che vede protagonista Gemma Arterton. L'attrice è stata diretta da Jessica Swale che ha anche scritto la sceneggiatura. Per la regista si tratta del suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa per una pellicola destinata ad un'uscita cinematografica.



La IFC Films distribuirà la pellicole in alcune sale dal 31 luglio e la rilascerà anche on demand.



Summerland, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di una donna inglese che apre il suo cuore ad un giovane ragazzo senza casa dopo aver inizialmente deciso di liberarsi di lui.



Oltre alla Arterton troviamo nel cast anche Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Amanda Root.