Il Pianeta delle Scimmie: Wes Ball parla del prossimo film

27/05/2020 |

Dopo il grande successo ottenuto dal franchise Il Pianeta delle Scimmie, la Disney, che ha ereditato il progetto dalla 20th Century Fox, ha deciso di avviare subito un altro progetto cinematografico affidandolo a Wes Ball. Il regista della trilogia di Maze Runner, in un'intervista a discussingfilm, ha aggiornato il pubblico a riguardo: "Siamo nella fase di sviluppo. Stiamo scrivendo la sceneggiatura. Avevo già incontrato il mio sceneggiatore Josh Friedman su Zoom diverse volte prima della quarantena, quindi per noi si può dire che non si è trattato di una novità. Nulla è cambiato rispetto a prima. Sono stato fortunato ad avere un tentativo di evadere mentalmente durante il lockdown, ho tante idee a riguardo".



Ball, dunque, è entrato a tutti gli effetti dentro il progetto e scriverà la sceneggiatura anche se i dettagli circa la storia non sono stati ancora rivelati da parte sua. I precedenti film de Il Pianeta delle Scimmie erano stati diretti da Matt Reeves.



La macchina deve ancora entrare in produzione dunque restiamo in attesa anche di conoscere il cast.