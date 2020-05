James Gunn aggiorna sull'uscita del terzo film di Guardiani della Galassia

News





27/05/2020 |

Il franchise di successo della Marvel Guardiani della Galassia presto tornerà nelle sale con il terzo capitolo. Ma quale è la data ufficiale da segnare sul calendario? Una risposta definitiva ancora non c'è anche se James Gunn ha provato a far chiarezza sulla vicenda dopo un tweet dell'AMC che rilanciava il possibile arrivo del film nelle sale nel 2021.



Il regista ha risposto infatti allo studio sempre via Twitter: "Grazie per l'affetto AMC Theatres. (Anche se non saremo nella sale fino alla fine del 2021, a meno che non decideranno di girare il film senza di me)". Inoltre Gunn ha spiegato di non sapere "quando il film uscirà nelle sale" ma che "sicuramente uscirà".



Anche Guardiani della Galassia, Vol. 3 ha subìto dei rallentamenti a causa della pandemia Covid-19 che ha bloccato in modo quasi totale il settore cinematografico e quindi resta da capire in quale periodo del 2022 (se sarà quello l'anno scelto dalla Marvel per far debuttare il film) verrà collocata la pellicola.