The High Note: in rete la clip Stop For A Minute

28/05/2020 |

Arriverà il 29 maggio in streaming The High Note, drama movie a tinte musicali della regista Nisha Ganatra. Protagonista del film è Dakota Johnson, star della trilogia di Cinquanta Sfumature, inserita in un cast che comprende anche Tracee Ellis Ross, Bill Pullman, Ice Cube e June Diane Raphael.



Sotto la sinossi trovate la clip!



Sinossi di The High Note:

Ambientato nell'abbagliante mondo musicale di Los Angeles The High Note è la storia di Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superstar dall'ego e dal talento che hanno raggiunto livelli incredibili, e di Maggie (Dakota Johnson), la sua assistente personale sempre piena di lavoro. Maggie aspira ancora al suo sogno d'infanzia di diventare una produttrice musicale e quando il manager di Grace (Ice Cube) le propone una scelta che potrebbe cambiare il corso della sua carriera, Maggie e Grace escogitano un piano che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.