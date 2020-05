Il mondo del cinema piange la scomparsa di Larry Kramer

News





28/05/2020

All'età di 84 anni è scomparso Larry Kramer, drammaturgo, saggista e attivista statunitense. La vita di Kramer non si è basata solo sul cinema, sul teatro e sulle opere letterarie ma l'artista diede grandissima importanza al sociale fondando la Gay Men's Health Crisis, organizzazione che poneva l'accento sulla lotta contro l'AIDS. Restando in tema, a livello culturale, portò nel 1985 a teatro l'opera The Normal Heart mentre due anni dopo fu tra i fondatori della AIDS Coalition to Unleash Power.

A livello cinematografico mosse i suoi primi passi nella Londra degli anni sessanta dove scrisse la sceneggiatura di Here We Go Round the Mulberry Bush. Un grande riscontro ebbe invece la sua sceneggiatura per il film Donne in Amore del regista Ken Russell, basato sul romanzo Donne innamorate di D. H. Lawrence. Il lavoro in questione gli valse la candidatura al Premio Oscar.



Kramer è morto a causa di una polmonite. Nel corso degli anni, però, ha combattuto anche contro l'AIDS, malattia che gli venne diagnosticata nel 1989.