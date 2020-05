Justice League: Snyder Cut: Zack Snyder annuncia che Darkseid sarà nel film

News

28/05/2020 |

A sorpresaha rilasciato, tramite Twitter, un'immagine di, il personaggio dei fumetti DC Comics che farà l'apparizione all'interno della tanto attesadi. Il regista, infatti, ha pubblicato anche un semplice ma significativo post in questione: "He's coming... to HBO Max". Tradotto: Darkseid sta arrivando. Snyder non ha aggiunto momentaneamente altri dettagli, dunque non sappiamo quale sarà il ruolo di questo personaggio all'interno del film.Laè la versione del film che il regista ha realizzato poco prima di lasciare il set ma che non è mai stata rilasciata nelle sale. Ricordiamo che Zack Snyder fu costretto ad abbandonare le riprese del film a causa di un grave lutto familiare. La definizione del cinecomic fu lasciata successivamente nelle mani diche completò il tutto.debutterà nel 2021 su Hbo Max.