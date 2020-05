Henry Cavill potrebbe tornare nei panni di Superman nel nuovo film dedicato all'eroe

News





28/05/2020 |

Sono passati sette anni da quando Henry Cavill indossò per la prima volta i panni di Superman nella pellicola L'Uomo d'Acciaio del regista Zack Snyder. L'opera incassò più di 660 milioni di dollari in tutto il mondo ma non ebbe mai un sequel. Henry Cavill nei panni di Superman venne riproposto successivamente solo in Batman v Superman: Dawn of Justice ma un secondo capitolo dedicato alla storia dell'eroe più famoso al mondo non venne realizzato. Almeno fino ad oggi.



La Warner Bros. Pictures e la DC Comics avrebbero infatti deciso di rimettere le mani sul progetto Superman e sarebbero pronte a lavorare insieme ad un nuovo film. E udite, udite, il protagonista con tutta probabilità sarà nuovamente Henry Cavill, entrato ufficialmente in trattative con la produzione.



La notizia d'altronde non sorprende più di tanto considerando che lo scorso novembre, durante un'intervista a Man's Health, Cavill commentò così l'ipotetico ritorno nei panni di Superman: "Il mantello di Superman è nel ripostiglio ed è ancora mio. Nonostante le voci io al ruolo non ho rinunciato, voglio dare ancora tanto a Superman. C'è molto da raccontare. Vedrete...".



Restiamo in attesa dunque di tutti gli aggiornamenti...