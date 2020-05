Apple Movie svilupperà Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese

News





28/05/2020 |

La nuova pellicola di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha trovato lo studio pronto a svilupparla. Sarà la Apple infatti a finanziare e a guidare il progetto cinematografico che riunirà il regista con Leonardo DiCaprio.



Killers of the Flower Moon, basato sul libro di David Grann, ha una sceneggiatura scritta da Eric Roth. La storia, ambientata nel 1920, racconta di una serie di omicidi di diversi indiani Osage dopo che venne scoperto il petrolio nella loro terra. L’incredibile serie di uccisioni fu una delle prime grandi indagini dell’FBI.



Il film, attualmente in fase di sviluppo, vedrà recitare al suo interno anche Robert De Niro.



Killers of the Flower Moon farà dunque il suo debutto ufficiale sulla piattaforma streaming della Apple anche se la Paramount Pictures, che ne deteneva i diritti, non sembra essere uscita dei giochi e potrebbe comunque far uscire il film in alcune sale cinematografiche.