Josh Boone parla di The New Mutants

News





28/05/2020 |

Il prossimo 28 agosto (salvo ulteriori sorprese The New Mutants uscirà nelle sale cinematografiche debuttando dunque sul grande schermo. C'è tanta attesa per questa opera di Josh Boone, appartenente all'universo degli X-Men e basata sulla serie di fumetti Nuovi Mutanti pubblicati dalla Marvel Comics.



Lo stesso Boone spera di poter raggiungere un successo importante con questo film, così da poter realizzare altri capitoli. Una confessione che lo stesso regista ha fatto a Sfx Magazine: "Alla fine, dopo tutto questo tempo, sono riuscito a fare il mio film sui Nuovi Mutanti. Ora spero che lo stesso possa avere abbastanza successo cosi da permettere a me e allo studio di poter realizzare una trilogia. Ho pianificato tutto".



La storia racconta di cinque giovani mutanti che scopriranno di possedere delle incredibili abilità. Rinchiusi all’interno di una struttura, contro la loro volontà, proveranno a fuggire nel tentativo di salvare le loro vite.



Nel cast troviamo Maisie Williams nei panni di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Magik, Charlie Heaton e Henry Zaga nella parte di Cannonball e Sunspot. Nel film recitano anche Alice Braga e Happy Anderson.



Prodotto da Simon Kinberg e Karen Rosenfelt, il film ha una sceneggiatura scritta da Josh Boone e Knate Lee.