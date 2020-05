Kit Harington parla del film Gli Eterni

News





28/05/2020 |

Il 2021 porterà nelle sale una pellicola inedita sviluppata dalla Marvel. Il riferimento è al cinecomic Gli Eterni, diretto da Chloé Zhao e scritto da Matthew K. e Ryan Firpo. Il film si colloca ufficialmente all'interno della Fase 4 dell'Universo Marvel e sarà l'adattamento del fumetto creato Jack Kirby negli anni settanta.



Uno degli attori che recita al suo interno è Kit Harington che, durante una Q&A con i fan, ha parlato del film fornendo qualche aggiornamento: "Abbiamo terminato le riprese - ha spiegato - la pellicola è finita. Adesso però solo Dio sarà cosa succederà. Io non ne ho proprio idea".



Harington non ha aggiunto altri dettagli quindi non ha confermato se la data d'uscita scelta dalla Marvel (febbraio 2021) sarà effettivamente quella oppure se ci saranno ulteriori cambiamenti.



Nel film recitano anche Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff e Don Lee sono le star presenti nel cast.